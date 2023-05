5. Juni 2023 | Berlin | 10:15 – 17:00 Uhr | Netzwerken ab 09:30 Uhr

Programm

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und der Deutsche Gewerkschaftsbund veranstalten gemeinsam am 5. Juni 2023 eine Fachtagung zur Halbzeit der Initiative Betriebliche Demokratiekompetenz.

Das Programm Initiative betriebliche Demokratiekompetenz fördert die Auseinandersetzung mit Rassismus, Verschwörungserzählungen und Rechtsextremismus sowie die Festigung von demokratischen Einstellungen in Betrieben und Berufsschulen.

Auf dem Fachtag am 5. Juni 2023 wollen die Vertreter*innen der geförderten Projekte mit Expert*innen der Sozialpartner, aus Wissenschaft, Bildungsarbeit und Politik ins Gespräch kommen. Im Sinne einer Halbzeitbilanz werden entwickelte Modelle und erste Ergebnisse diskutiert.

Wir freuen uns auf Sie und die Diskussion mit Anja Piel (DGB Vorstand), Vertreter*innen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Dr. phil. Johannes Kiess (Leipziger Autoritarismus Studien) und weiteren spannenden Expert*innen.

Online-Workshop: Aktiv für Demokratie in der Mittagspause

15. Juni 2023, 12:00 bis 13:00 Uhr online

Organisiert von „Sauber! Demokratie in der Hamburger Gebäudedienstleistung gestalten“

Der 15.06. ist der Tag der Gebäudereinigung. Das nehmen wir im Projekt Sauber! Demokratie in der Hamburger Gebäudedienstleistung gestalten zum Anlass einen Online-Workshop anzubieten, an dem alle Interessierten aus Betrieben in ihrer Mittagspause zwischen 12:00 und 13:00 teilnehmen können. In der aktiven Mittagspause üben wir praktisch, wie gutes Argumentieren gegen rechte und rassistische Parolen funktionieren kann und welche Strategien gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz wirken. Über eine kurze formlose Anmeldung per Mail an Zur Anzeige der E-Mail-Adresse wird Javascript benötigt. vorab freuen wir uns.